مصدر مسئول ينفي وجود مناقشات مع صندوق النقد حول احتياجات مالية إضافية بسبب حرب غزة

نقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصدر مسئول نفيه وجود مناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول احتياجات مالية إضافية لمصر بسبب حرب غزة.



وقالت القناة نقلًا عن المصدر، مساء الخميس، إنه لا صحة لما أثير حول إجراء مناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول وجود احتياجات مالية إضافية لمصر بسبب حرب غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرضه للبلاد، لافتا إلى الاتفاق على العناصر الرئيسية لبرنامج للإصلاح الشامل.



وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن بيان لصندوق النقد، أوضحت كوزاك أن أحجام الشحن تراجعت بشكل حاد في قناة السويس على أساس سنوي في حين ارتفعت الأحجام عبر رأس الرجاء الصالح بشكل أكبر.



وتابعت كوزاك: «نعمل مع مصر لضمان عدم تعرضها لأية احتياجات مالية زائدة خلال المرحلة المقبلة».