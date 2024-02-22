شرطة برلين تنقذ 48 قطة من شخص يمارس التربية بالتعذيب

أنقذت الشرطة وسلطات رعاية الحيوان في العاصمة الألمانية برلين 48 قطة في مداهمة لشقة من غرفتين يملكها شخص يقوم بتربية الحيوانات بشكل غير قانوني.

وتعاني القطط، وهي من سلالة ليفكوي الأوكرانية، من إعاقات جسدية شديدة وعيوب وراثية، منها فقدان ملموس للشعر وأذن ملتوية. ويعد ذلك الأمر "تربية بالتعذيب" في ألمانيا، وهي محظورة.

وكانت السلطات منعت المربي المشتبه به من تربية القطط، وأمرته بالتوقف عن تلك الممارسة، لكنه رفض الامتثال، مما دفع الشرطة إلى مداهمة الشقة في حي مارزا – هيلرسدورف.

وعلمت السلطات بالتربية غير القانونية عندما عرض هذا الشخص القطط للبيع عبر الإنترنت.

ويعتقد مسئولو الحي أن هذا الشخص كان على الأرجح آخر المربيين للقطط الأوكرانية من سلالة ليفكوي في ألمانيا.

وأشارت إدارة الحي إلى أن المربي سوف يتعرض لـ "غرامة كبيرة".

وتم توزيع القطط الخالية من الشعر إلى حد كبير على دور رعاية تطوعية في أنحاء ألمانيا، لتلقى الرعاية البيطرية اللازمة.

وتقول الجمعية الألمانية لرعاية الحيوان إن "التربية بالتعذيب" تعني أن تعيش الحيوانات حياة مفعمة ألما وأذى بسبب خصائص تربيتها.