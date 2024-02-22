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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الغربية من كشف ملابسات حدوث مشاجرة ومتوفى بالغربية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى قرى المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول: (مالك مقهى "توفى إثر إصابته برش خرطوش")، طرف ثان:(نجار مسلح) وبسؤال نجل المتوفى اتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته تجاه والده مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.