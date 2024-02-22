عقب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، بإبادة عشرات العائلات، في إطار عملية عسكرية لم يعلن عن خطتها الواضحة، أسفرت عن تحرير أسيرين إسرائيليين فقط.



ذكرت صحيفة جوزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه مع استكمال جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على خان يونس لم يعثر على أي أسرى إسرائيليين هناك.



وزعمت الصحيفة في تقريرها، أنه لم يعثر على الأسرى الإسرائيليين لدى حماس على الرغم من العثور على عدة أنفاق خاصة تشمل أقفاص حيث تم احتجاز الأسرى.



فيما يتعارض ذلك مع ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في معظم فترات الحرب بأن معظم الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كانوا في خان يونس.



وأوضحت الصحيفة، أنه حتى عندما غزا جيش الاحتلال خان يونس وكان يحرز تقدماً كبيراً في أواخر ديسمبر ويناير، قالت المصادر إنه هناك أملا في تحديد مكان الأسرى هناك، بحسب زعم الصحيفة.



ورغم ذلك لفتت الصحفية لوجود شكوك كبيرة في احتمالية احتجاز الأسرى الإسرائيليين في خان يونس "في شبكة الأنفاق الواسعة التي لم يخترق جيش الاحتلال الإسرائيلي سوى جزء منها".



• الدفة تتجه نحو رفح



وقالت الصحيفة، إنه أصبح من الواضح أن حماس نقلت الرهائن إلى أماكن أخرى بدلًا من خان يونس، حيث كانت جميع الأقفاص التي احتُجز فيها الرهائن فارغة، ولكن كانت هناك علامات تشير إلى أنها كانت مشغولة حتى وقت قريب.



ويأتي ذلك بعد توغل جيش الاحتلال في القطاعين الغربي والجنوبي، وبدأت قواته قادرة على التحرك بحرية أكبر واستكشاف الأنفاق المتبقية بسرعة، بحسب الصحيفة.



ووجهت الصحيفة الدفة إلى رفح، في إشارة لاقتراب اقتحامها بحجة وجود أسرى إسرائيليين فيها، بما يهدد حياه مليون ونصف مليون فلسطيني.



وقالت الصحيفة، إنه مبكر من شهر ديسمبر، بدأت مصادر رفيعة المستوى تقول إن "حماس كانت تنقل بعض الأسرى من خان يونس إلى رفح".



وتابعت الصحيفة، أن بعض الأسرى ما زالوا في جزء صغير من وسط غزة، والذي تجنب الجيش الإسرائيلي غزوه عمدًا "لتجنب حريق سابق لأوانه قد يؤدي إلى مقتل الأسرى" .



وزعمت الصحيفة، أنه منذ ديسمبر، تم نقل بعض أو كل الأسرى الإسرائيليين المتبقين في خان يونس إلى رفح، حيث اختبأوا بين نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني.



وأشارت إلى أنه على الرغم من إمكانية إخفاء الأسرى في قرى أكثر غموضًا، إلا أنه لم تقترح أي مصادر أمنية مثل هذه النظرية حتى الآن.