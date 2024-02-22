إحصاء: تراجع قوي بعدد المهاجرين الأوكرانيين لألمانيا خلال 2023

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، تراجعا واضحا في عدد المهاجرين القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال عام 2023، وذلك مقارنة بما كان عليه في عام 2022، عندما بدأ الهجوم الروسي.

وبحسب أعداد المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، هاجر من أوكرانيا إلى ألمانيا 277 ألف شخص خلال عام 2023، وعاد إلى أوكرانيا 156 ألف شخص، "وبالتالي بلغ صافي عدد المهاجرين 121 ألف شخص".

يذكر أن المكتب رصد 1.1 مليون حالة هجرة من أوكرانيا إلى ألمانيا، خلال عام 2022، ورصد في الوقت ذاته 138 حالة مغادرة لأوكرانيا من ألمانيا، أي أن صافي عدد المهاجرين الأوكرانيين لألمانيا في عام 2022 بلغ 960 ألف شخص.

ولكن حتى مع هذا التراجع القوي لأعداد المهاجرين من أوكرانيا لألمانيا خلال العام الماضي، تظل أعداد المهاجرين الأوكرانيين لألمانيا أعلى كثيرا مما كانت عليه خلال الأعوام السابقة للهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث بلغ عددهم في عام 2021 ستة آلاف شخص فقط، وفي عام 2020 بلغ العدد خمسة آلاف شخص، وفي عام 2019، بلغ العدد سبعة آلاف شخص.

يذكر أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بدأ في 24 فبراير من عام 2022، وأسفر عن موجة هجرة كبيرة للأوكرانيين من بلادهم.