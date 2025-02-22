بعثتان تابعتان لصندوق النقد الدولي تزوران باكستان الأسبوعين المقبلين

أكد صندوق النقد الدولي أن بعثتين تابعتين له ستزوران باكستان في الأسبوعين المقبلين، وستركز البعثة الأولى على المناقشات فيما يتعلق بتمويل مواجهة التغير المناخي وستنفذ البعثة الثانية المراجعة الأولى للتقدم الذي أحرزته باكستان بموجب برنامج "تسهيل الصندوق الممد" الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

وقال رئيس مكتب صندوق النقد الدولي في باكستان، ماهر بينيسي، في بيان مقتضب: "في هذا الصدد سيزور فريق فني باكستان اعتبارا من أواخر فبراير لبحث قضايا فنية متعلقة ببرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (آر.إس.إف)"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وستزور البعثة الثانية وهي بعثة المراجعة التابعة للصندوق إسلام آباد بحلول أوائل الشهر المقبل، ربما من الرابع من مارس 2025، لبحث قطاعات مختلفة من الاقتصاد لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 يوما، بعدها سيستغرق موظفو الصندوق أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل لتقديم تقريرهم أمام المجلس التنفيذي للصندوق، شريطة أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق على مستوى الموظفين في محادثات المراجعة المقبلة وستنفذ البعثة الثانية المراجعة الأولى للتقدم الذي أحرزته باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممد.