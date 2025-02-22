وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بشبرا

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا، وذلك بحضور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام.

وحرصت وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة على تفقد دار المغتربات التي تسع 20 طالبة، لتضاف إلى دور المغتربين والمغتربات التابعات للوزارة والبالغ عددهم 233 دارا على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات لما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة بينهم أجانب.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي، والذي يضم دارا للمسنات، والتقت بهن واستمعت لهن، حيث وجهن لها الشكر لحرصها على لقائهن والاستماع لهن.

كما زارت الوزيرة والمحافظ الأبناء بدار الأيتام بمجمع الخدمات، كما تم تفقدا مركز أم النور الطبي ومنفذ البتول للسلع الغذائية وبازار الملكة.

وأشادت وزيرة التضامن بما رآته داخل مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا وجودة الخدمات سواء المقدم في دار المغتربات أو دار السيدات المسنات وأبناء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لكي تقدم دورها التنموي الجاد في خدمة المجتمع.

ومن جهته، أثنى محافظ القاهرة على مستوى الخدمات المتنوعة المقدمة فى الدار مؤكدًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تطوير وتنمية المجتمعات، وذلك من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، مثمنًا دور تلك الجمعيات فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



