برينتفورد يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق برينتفورد رقما تاريخيا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على مضيفه ليستر سيتي برباعية دون رد.

وفاز برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل مساء الجمعة ليصل للمرة الأولى في تاريخه بالبريميرليج إلى 4 انتصارات متتالية خارج ملعبه.

كذلك أصبح برينتفورد هو أول فريق يصل هذا الموسم يصل لهذا العدد من الانتصارات المتتالية خارج ملعبه متفوقا على عمالقة الكرة الإنجليزية.

وحمل فوز برينتفورد توقيع يوان ويسا وبريان مبيومو وكريستان لوجارد وفابيو كارفاليو ليرفع الفريق الضيف رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، أما ليستر سيتي فبخسارته أمس يظل في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقاط بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع عشر أول مراكز البقاء في البطولة.