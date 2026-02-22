إشادات فنية واسعة بمسلسل حد أقصى

حصد مسلسل حد أقصى إشادات كبيرة من نجوم وصناع الفن، بعد النجاح الذي حققه العمل على مستوى الفكرة والإخراج والأداء.

فريدة سيف النصر: روجينا تختار موضوعات مهمة

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن إعجابها بأعمال الفنانة روجينا، مؤكدة أنها دائمًا تميل إلى تقديم أعمال تناقش قضايا مجتمعية مؤثرة، مثل مشكلات الاقتصاد والوظائف وقضايا المرأة.

وأوضحت أن هذه النوعية من الأعمال قد لا تصنع ضجة كبيرة وقت عرضها، لكنها تبقى في ذاكرة الجمهور لفترة طويلة، لأنها تعتمد على موضوعات حقيقية ومهمة.

خالد منتصر: مايا زكي نجحت في الحفاظ على التشويق

وأشاد المخرج خالد منتصر بالمخرجة مايا زكي، مؤكدًا أن أهم عنصر في الإخراج هو “الإيقاع”، وهو ما نجحت في تحقيقه خلال أحداث المسلسل.

وأشار إلى أنها استطاعت تقديم قصة مشوقة تجعل المشاهد يتابع الحلقات باهتمام، كما قدمت التفاصيل الاقتصادية الموجودة في العمل بشكل بسيط وواضح دون تعقيد.

واختتم بالإشارة إلى أن مايا زكي انضمت إلى «سحرة الوهم الجميل» من المخرجين الذين أضافوا البهجة والغموض المحبب إلى حياة الجمهور، مؤكدًا ثقته في أن هذه التجربة لن تكون الأخيرة في مسيرتها.

محمد عبد العزيز: بداية قوية لمخرجة

كما أثنى المخرج محمد عبدالعزيز على تجربة مايا زكي، مشيرًا إلى أن رؤيتها الإخراجية، واختيارها للزوايا وأماكن التصوير، تعكس موهبة واضحة وبداية قوية في عالم الإخراج.

وأكد أن العمل كشف عن مخرجة جديدة تستحق الدعم والاهتمام في الفترة المقبلة.

مسلسل حد أقصى من بطولة مع روجينا، محمد القس، خالد كمال، بسنت أبو باشا، فدوى عابد، مصطفي عماد، أمير عبد الواحد إلى جانب نخبة أخرى من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج مايا أشرف زكى ومن إنتاج inspire studio.