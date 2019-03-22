الجمعة 22 مارس 2019 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في التصميم الجديد لقميص المنتخب المصري لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

«سويز إن.دبليو.إس»تفوز بثلاثة عقود لإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في الصين

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 مارس 2019 - 9:09 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مارس 2019 - 9:09 م

أعلنت شركة "سويز إن.دبليو.إس" المملوكة جزئيا لشركة "سويز" الفرنسية للمرافق فوزها بثلاثة عقود لتقديم خدمات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "الخليج الكبرى" التي تضم 9 مدن، في إقليم "جوانجدونج" الصيني ومنطقتي "هونج كونج" و"ماكاو" التابعتين سياسيا للصين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن شركة "سويز" أسست شركة مشتركة مع شركة "شوهاي هويجانج" الصينية لإقامة وتشغيل محطة معالجة، مضيفة أن قيمة هذا المشروع تصل إلى 200 مليون يورو، وسيستمر تشغيله لمدة 30 سنة.

يذكر أن شركة "سويز إن.دبليو.إس" تأسست في عام 2002 كمشروع مشترك بين كل "سويز" الفرنسية "و"إن.دبليو. هولدنجز ليمتد" التي يوجد مقرها في هونج كونج والتي تعمل في مجال البنية التحتية والمرافق العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك