أعلنت شركة "سويز إن.دبليو.إس" المملوكة جزئيا لشركة "سويز" الفرنسية للمرافق فوزها بثلاثة عقود لتقديم خدمات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة "الخليج الكبرى" التي تضم 9 مدن، في إقليم "جوانجدونج" الصيني ومنطقتي "هونج كونج" و"ماكاو" التابعتين سياسيا للصين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن شركة "سويز" أسست شركة مشتركة مع شركة "شوهاي هويجانج" الصينية لإقامة وتشغيل محطة معالجة، مضيفة أن قيمة هذا المشروع تصل إلى 200 مليون يورو، وسيستمر تشغيله لمدة 30 سنة.

يذكر أن شركة "سويز إن.دبليو.إس" تأسست في عام 2002 كمشروع مشترك بين كل "سويز" الفرنسية "و"إن.دبليو. هولدنجز ليمتد" التي يوجد مقرها في هونج كونج والتي تعمل في مجال البنية التحتية والمرافق العامة.