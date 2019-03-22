الصين تعلن رغبة 13 شركة في طرح أسهمها في «بورصة التكنولوجيا الجديدة»

ذكرت مصادر صينية أن 13 شركة ترغب في طرح أسهمها للتداول في أول بورصة متخصصة في أسهم شركات التكنولوجيا في الصين، وهو المشروع الذي يعتبر خطوة أساسية لتعميق وجود أسواق المال في الصين.

وذكرت بورصة "شنغهاي للأوراق المالية" الصينية على موقعها الإلكتروني إن 13 شركة قدمت طلبات لطرح أسهمها للتداول العام في البورصة الجديدة، مشيرة إلى أنه من بين هذه الشركات 9 شركات أشارت أوراق طلباتها إلى سعيها لجمع حوالي 11 مليار يوان (6ر1 مليار دولار) من عملية الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة.

وتسعى السلطات الصينية إلى الإسراع بإنشاء مجلس العلوم والإبداع التكنولوجي الذي أعلن عنه الرئيس الصيني "شي جينبينج" لأول مرة في العام الماضي والمنتظر أن يساعد الصين في وقف اتجاه شركات التكنولوجيا الصينية إلى طرح أسهمها للاكتتاب في البورصات الخارجية. كما تستهدف السياسة الحكومية إلى زيادة مساهمة سوق المال المحلية الصينية في توفير التمويل الذي تسعى وراءه الشركات الصينية، بدلا من الاعتماد على القروض من البنوك المملوكة للدولة.

وكانت الصين قد أعلنت عن القواعد النهائية لعمل بورصة أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء المراجعة العامة لها وهو ما يشير إلى استعجال الصين في تنفيذ الفكرة. ووفقا لقواعد هذه السوق فإنه لن يكون هناك حد أقصى لارتفاع سعر السهم وتتيح للشركات غير الهادفة للربح بطرح أسهمها للاكتتاب العام، لكنها لن تسمح بشراء الأسهم وإعادة بيعها في اليوم نفسه.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن محللين في شركة "تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب" القول إن عملية تسجيل أسهم هذه الشركات قد تكتمل أوائل حزيران/يونيو المقبل، لكن لا يوجد إعلان رسمي للموعد الدقيق لبدء التداول في هذه البورصة.