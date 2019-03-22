الخارجية اليونانية: الهجوم على السفارة الروسية لن يؤثر على علاقتنا بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم "الجمعة"، أن هجوم الليلة الماضية على مبنى السفارة الروسية لن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيانها أن علاقات الصداقة والتعاون مع روسيا لن تتأثر بمثل هذه التصرفات غير القانونية والتي تدعو إلى الاشمئزاز.

من جانبها أكدت شرطة أثينا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنها عثرت على دراجة محترقة كان من الممكن استخدامها كوسيلة للهروب.

يذكر أن مجهولين ألقوا عبوة ناسفة على كشك حراسة للشرطة قرب القنصلية الروسية فى العاصمة اليونانية أثينا مما أسفر عن وقوع أضرار طفيفة ولم يسفر الهجوم عن حدوث خسائر بشرية وأدانت الوزارة بدورها، الهجوم متعهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال التحقيق وجلب المسؤولين عن ارتكاب الهجوم إلى العدالة.