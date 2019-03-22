إسبانيا: مجلس الوزراء يخطط لاستعادة 23 ألف مواطن بعد هجرتهم بحثا عن العمل

وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة، على تنفيذ خطة عمل من أجل استعادة نحو 23 ألف مواطن إسباني كانوا قد غادروا البلاد بحثا عن العمل بعد عام 2009، حيث شهد الاقتصاد الإسباني ركودا في لفترة بين عامي 2011 وحتى عام 2013.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الخطة تضمن 50 إجراء من بينها توفير منح للدارسين في مجال البحث العلمي، حيث سيتم تنفيذ الخط على مدار عامين بتكلفة 24 مليون يورو.

وكانت الأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها دول الاتحاد الأوروبي في عام 2009 أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في دول جنوب أوروبا وهجرة العقول النابغة بها.

يذكر أن البرتغال كانت قد نفذت خطة مماثلة العام الماضي، وذلك بعدما شهدت فرار آلاف العشرات من العاملين من مواطنيها في القطاعات المختلفة في الدولة.