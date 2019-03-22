الكرملين: يتعين على الدول المؤثرة عدم تصعيد التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط إلى جانب المشكلات الداخلية لروسيا.

وقال بيسكوف -في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن هناك تبادل في وجهات النظر حول عدد من جوانب التسوية في الشرق الأوسط".. مُطالبًا الدول المؤثرة على عملية التسوية بعدم إثارة الأوضاع غير المستقرة في المنطقة من خلال الإدلاء بتصريحات والقيام بأفعال غير مدروسة".

تأتي هذه التصريحات بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل الأمر الذي رفضته العديد من الدول بما في ذلك روسيا والاتحاد الأوروبي.