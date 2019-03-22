الاتحاد الأوروبي يسعى لاستراتيجية حازمة حيال الصين قبل قمة مع بكين

يبجث قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة سبل التصدي للقوة المتنامية للصين ومواجهة ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبيل قمة مقررة الشهر المقبل بين الاتحاد الأوروبي والصين.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد نهج أكثر "واقعية وحزما" تجاه الصين، وهي دولة شريك ومنافس اقتصادي ، وكذلك "منافس منهجى ". وقد تم الترحيب بهذا النهج على نطاق واسع من جانب عواصم الدول الأوروبية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان الألماني أمس الخميس قبل أن تتوجه إلى بروكسل للمشاركة في محادثات "نحن نعتمد على اقتصاد سوق اجتماعي متحرر، والصين تعتمد على اقتصاد دولة محكوم". وقالت إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موقف موحد، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان من المفترض أن تكون الصين الموضوع الرئيسي على حفل العشاء يوم الخميس، لكن طغت عليها مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليتم ترحيل القضية إلى جدول أعمال اليوم الجمعة.

وتقترح المفوضية الأوروبية خطة من 10 نقاط لدعم الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات الصين التجارية مثل الإعانات الحكومية للشركات المنافسة في أوروبا وإجبار الشركات التي تدخل سوقها على نقل تكنولوجياتها.

وجاء في مسودة بيان للقمة إن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) دون أن تحدد الصين بالاسم أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحمي نفسه من "ممارسات غير عادلة لدول ثالثة والاستثمارات التي تهدد الأمن والنظام العام".

وأشارت المسودة إلى أدوات دفاعية تجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق وأداة جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وآلية أوروبية مقترحة تلزم دولا ثالثة بضمان الوصول المتبادل لأسواق مشترياتهم العامة من بين أمور أخرى.

وفيما يتعلق بذلك، يعيد التكتل تقييم استراتيجيته الصناعية.

وتقول فرنسا وألمانيا، اللتان تشعران بالألم جراء رفض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عملية اندماج كانت مزمعة للسكك الحديدية، إن قواعد الاتحاد الأوروبي يجب أن تسمح بإنشاء أبطال أوروبيين لمواجهة المنافسين الصينيين الذين تمولهم الدولة.

لكن الدول الأعضاء الأصغر تتخوف من عودة الحمائية والاحتكار من جانب الاقتصادات الكبرى في أوروبا.

ويتصرف الاتحاد الأوروبي بحذر ، إذ أن الصين هي أيضا سوق تصدير مهم وحليف محتمل في مواجهة السياسات الأمريكية الحمائية، فضلا عن كونها شريكا رئيسيا في قضايا مثل مكافحة التغير المناخي.

كما يخشى التكتل من أن تتبع بكين سياسة فرق تسد من أجل تعزيز نفوذها داخل أوروبا، عبر مبادرات مثل برنامجها الاستثماري "الحزام والطريق".

وتوشك إيطاليا على الدخول في مشروع ضخم للبنية التحتية، لتصبح بذلك العضو الرابع عشر في الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بذلك، ولكنه بشكل كبير هو الأكبر في تاريخه والأول من بين اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى.

وتعقد القمة الأوروبية الصينية في بروكسل يوم التاسع من نيسان/ أبريل.

من ناحية أخرى، يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في باريس، وذلك وفقا لمصادر بالحكومة الألمانية.