برلماني روسي: 6 أبريل موعد زيارة المشرعين الروس إلى بيونج يانج

صرح منسق المجموعة البرلمانية الروسية حول العلاقات مع كوريا الشمالية، كازبيك تايساييف، بأنه قد يتم تقديم ميعاد زيارة وفد مجلس النواب الروسي إلى كوريا الشمالية، التي كان من المقرر إجراؤها في 12 أبريل، إلى 6 أبريل.

وقال تايساييف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في نسختها الإنجليزية، أن الهدف من تقديم ميعاد الزيارة هو تمكين المشرعين من حضور خطاب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمام مجلس الدوما.

وقال تايساييف "رئيس الحكومة سيلقي كلمة في 17 أبريل. كان من المفترض أن يغادر المشرعون يوم 12 أبريل ، لكن الآن ، على ما أعتقد ، سيتم إعادة تحديد موعد الزيارة في 6 أبريل".