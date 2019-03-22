إعدام ماليزي أدين بالقتل في سنغافورة رغم جهود هائلة لتخفيف الحكم

نفذت سنغافورة، اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق مواطن ماليزي أدين بالقتل، رغم جهود مكثفة بذلتها الحكومة الماليزية وأسرته في الساعات الأخيرة في مساع لتخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وأكدت المفوضية الماليزية العليا في سنغافورة تنفيذ حكم الإعدام بحق مايكل جارينج، البالغ من العمر 30 عاما، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).

كانت المحكمة العليا في سنغافورة أدانت مايكل جارينج، البالغ من العمر 30 عاما، في عام 2015 بتهمة قتل مواطن هندي في مايو 2010. ورفضت محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة طعنا على الحكم في عام 2017.

يشار إلى أن الإعدام هو عقوبة اقتراف جريمة القتل في سنغافورة، ويمكن فقط إلغاء الحكم بعفو من رئيس البلاد.

وتقدمت أسرة جارينج أول أمس الأربعاء بالتماس إلى رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب للعفو عنه، وفقا لما ذكره ن. سوريندران، المستشار بجماعة "محامون من أجل الحرية" الماليزية.

وأقرت الأسرة بجريمة جارينج، حيث كتبت "لا نلتمس عذرا لابننا في جريمته.. ولكننا نطلب الرحمة."

كان رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قال أمس الخميس إن حكومته حاولت جاهدة تخفيف حكم الإعدام، وفقا لما أورده موقع "ماليزياكيني" الإخباري.

وكان جارينج ضمن عصابة من 4 أشخاص من ساراواك قامت بعمليات سطو مسلح اتسمت بالوحشية على مدار 7 ساعات في سنغافورة في مايو 2010. وقام جارينج، الذي كان مسلحا بمنجل طوله 58 سنتميترا، بقتل شخص، كما لحقت بثلاثة أشخاص إصابات خطيرة خلال عمليات السطو.