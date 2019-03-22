أكثر من 8 ملايين دولار تبرعات لذوي ضحايا مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

ارتفعت حصيلة التبرعات المقدمة لمصابي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي.

وذكرت صفحة "Give a little" الإلكترونية والمسؤولة عن جمع التبرعات، عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن حجم التبرعات الموجهة لمصابي وأسر ضحايا "مذبحة المسجدين" بلغ 8.70 ملايين دولار أمريكي.

وأشارت أن هذا المبلغ تم جمعه حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة، وأنه يزداد بوتيرة منتظمة.

يشار أن التبرعات يتم جمعها بالتعاون مع المجلس النيوزيلندي لجماعات دعم الضحايا (غير حكومي) ومؤسسة "سبارك" النيوزيلندية التي ينبثق عنها صفحة "Give a little".

والجمعة الماضية، استهدف هجوم إرهابى مسجدين بـ "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، أسفر عن استشهاد 50 شخصا أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من اعتقال منفذ الهجوم الإرهابى، وهو أسترالي يدعى بيرنتون تارانت (يمينى متطرف)، حيث مثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.