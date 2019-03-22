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يونكر: على الاتحاد الأوروبى معالجة العلاقات التجارية غير المتكافئة مع الصين

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 مارس 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مارس 2019 - 9:10 م

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعامل بالمثل في علاقته التجارية مع الصين.

وقال فى تصريحات بعد قمة الاتحاد الأوروبي إن "التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي غير متكافئة وأي شئ غير متكافئ يشهد اختلالا". وأضاف أننا "لا يمكن أن نأتى بشيىء مستقر على أساس شيئ لا يزال غير متوازن".

وأوضح يونكر أن المشتريات العامة واحدة من مجالات الاختلالات، مضيفا مشيرا إلى أن "الصين قادرة على المشاركة في المشتريات العامة في أوروبا، وسيكون من الجيد إذا كان بإمكان أوروبا القيام بالأمر نفسه في الصين".

واستطرد قائلا إنه نظرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين يفتقدان للمعاملة بالمثل، تكون المنافسة التجارية بين الاثنين "غير عادلة".


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