الهند تعلن مقتل مسلح في اشتباك مع قوات الأمن بكشمير

أعلن مسئولون هنود اليوم الجمعة، مقتل مسلح في اشتباك مع قوات الأمن الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن مسئول بالجيش الهندي قوله إن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا وأطلقت عملية تفتيش في مقاطعة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير" الهندية وذلك عقب ورود معلومة تفيد بتواجد مسلحين هناك.

وأضاف المسئول الهندي أن المسلحين أطلقوا النيران على قوات الأمن التي قامت بالرد عليهم؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل مسلح واحد على الأقل في العملية التي لا تزال جارية.

في سياق أخر، صرح مسئول بالشرطة الهندية باندلاع اشتباك مسلح أخر بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في منطقة "سوبور" بمقاطعة "بارامولا" بجامو وكشمير، إلا أن العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا حتى الآن.