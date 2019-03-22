الحكومة الكولومبية تتوصل لاتفاق مع السكان الأصليين بعد قطع طريق سريع لمدة 12 يوما

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أعلنت وزارة الداخلية الكولومبية أن الحكومة توصلت أمس الخميس، إلى اتفاق مبدئي مع السكان الأصليين الذين قطعوا الطريق السريع "بان أمريكان" لمدة 12 يوما.

وأعاق إغلاق الطريق في منطقة كاوكا غربي البلاد والطرق المرتبطة به في مناطق أخرى، حركة المرور المتجهة إلى الجنوب، مما تسبب في نقص الوقود والمواد الغذائية في العديد من المناطق.

وقتل شرطي وجرح ما لا يقل عن 20 محتجا في حوادث عنف.

وزارت وزيرة الداخلية نانسي باتريشيا جوتيريز المنطقة يوم الأربعاء في محاولة لكسر الجمود.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه تم الاتفاق بين الحكومة والسكان الأصليين على بدء حوار حول كيفية تحسين أوضاع حياة مجتمعات السكان الأصليين.

ووافق المتظاهرون على عدم وضع حواجز جديدة في الطريق ورفع الحواجز الموجودة بالفعل تدريجيا، حسب البيان.

وقالت متحدثة باسم منظمة "سي آر آي سي" التابعة للسكان الأصليين إن المتظاهرين ينتمون إلى 11 مجتمعا محليا.

ويتهم المتظاهرون السلطات بعدم احترام الاتفاقات السابقة ودعوا إلى مزيد من الحكم الذاتي.

ويطالب المتظاهرون بالحق في الحصول على أراضي الأجداد، وإدارة مواردهم المالية الخاصة وتحديد المناهج الدراسية، إلى جانب مطالب أخرى.