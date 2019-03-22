اتحاد الشركات الناشئة في ألمانيا يحذر من مخاطر إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي

قبيل التصويت على إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي، حذر الاتحاد الألماني للشركات الناشئة من مخاطر هذا الإصلاح على الاقتصاد الرقمي.

وقال متحدث باسم الاتحاد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه سيتعين على الشركات الناشئة أن تستخدم مستقبلا ما يسمى بـ"مرشحات التحميل"، على سبيل المثال، وهو أمر مرتبط بتكاليف مرتفعة، موضحا أن الشركات الناشئة لا يمكنها تطوير هذه التقنية بنفسها، بل سيتعين عليها شراؤها بأسعار باهظة.

وذكر المتحدث أن برلين ستكون أكثر المراكز المتضررة من تطبيق هذا الإصلاح، وقال: "لا توجد مدينة أخرى في ألمانيا لديها نصيب أعلى من برلين في القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة".

تجدر الإشارة إلى أن تقنية "مرشحات التحميل" تفحص ما إذا كانت المواد المحملة على موقع إلكتروني ما تنتهك قوانين حقوق النشر.

وفي إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي، تنص الفقرة 13 على تشديد المُساءلة بالنسبة للمنصات الإلكترونية، مثل "يوتيوب"، حيث سيتعين مراجعة المحتويات التي يتم تحميلها من قبل مستخدمين مثل مقاطع الفيديو على سبيل المثال.

ويخشى المنتقدون من عدم تمكن هذه المنصاب من تطبيق اللوائح إلا باستخدام تقنية "مرشحات التحميل"، التي تتيح إمكانية التحقق خلال التحميل مما إذا كانت الصور أو الفيديوهات أو المقاطع الموسيقية محمية بحقوق النشر. ويرى المنتقدون أن هذه الآلية ستؤدي إلى فرض رقابة على الإنترنت.

كما ستحد القواعد الجديدة من قدرة شبكات الإنترنت العملاقة مثل "جوجل" على استخدام عناوين الأخبار أو القصص الإخبارية دون الحصول على إذن من المؤسسة الإعلامية صاحبة الخبر أو حتى دفع مقابل استخدام هذا المحتوى.

ومن المحتمل أن يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الثلاثاء المقبل.