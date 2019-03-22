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دول العالم تحتفل بفعاليات اليوم العالمي للمياه

عواصم العالم- أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 مارس 2019 - 6:01 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 مارس 2019 - 6:01 ص

تحتفل دول العالم، اليوم الجمعة، بفعاليات اليوم العالمي للمياه لعام 2019، وذلك تحت شعار "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب"، ويهدف الاحتفال إلى تعديل مسألة الوعد الجوهري الوارد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.


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