جوتيريس يناشد أطراف الأزمة في فنزويلا العمل من أجل الحد من تصعيد التوتر بالبلاد

ناشد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، أطراف الأزمة في فنزويلا ضرورة العمل من أجل الحد من تصعيد حدة التوتر في البلاد.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله: "إن جوتيريش أعرب عن شعوره بالقلق إزاء ما تناهى إلى علمه من التقارير التي تفيد باحتجاز روبرتو ماريرو كبير مساعدي زعيم المعارضة خوان جوايدو"، مطالبا أطراف الأزمة في فنزويلا بضرورة تفادى أية خطوة من شأنها حدوث المزيد من التصعيد.

وقال نائب المتحدث "إن الأمم المتحدة مازالت عند اعتقادها بأن الحوار بين جوايدو والرئيس نيكولاس مادورو يعتبر عاملا مهما وحيويا في مساعدة الأطراف على تفادى الانزلاق إلى هاوية التصعيد".

وأضاف: "لا أحد يريد أن يشهد بث الفرقة بأي حال من الأحوال بين أبناء المجتمع الفنزويلي"، مؤكدا أهمية انخراط أطراف الأزمة السياسية الراهنة بفنزويلا في الحوار، مع اشتراك الجميع أيضا بما فيهم قوات الأمن في العمل من أجل عدم دفع الموقف في البلاد نحو المزيد من التصعيد.