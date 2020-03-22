النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة طفل بالجيزة

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول واقعة العثور على جثة طفل ملقاة بجوار إحدى الترع بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكملية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثة طفل في العقد الأول من العمر ملقاة بجوار إحدى الترع بأبو النمرس.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز وتبين العثور على جثة طفل، وتجري الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة من خلال مناقشة شهود العيان، وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.