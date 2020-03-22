تحرير 34 محضر مخالفة لغلق المحال في قطور

قال اللواء محمد المجبر، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إن الحملات اليومية الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية من 7 مساء حتى 6 صباحا، حررت 34 محضرا لعدد من المحال المخالفة.

وأشار، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن اللجنة حررت 21 محضر مخالفة في مدينة قطور، و3 محاضر في قرية دماط، و7 في قرية بلتاج، و3 في قرية إبشواي الملق، وتطبيق الغرامة المقدرة بـ10 آلاف جنيه على المخالفين.

وأضاف أن الحملات مستمرة على المحال وقاعات الأفراح والمقاهي، وتمكنت اللجنة صباح اليوم، من إزالة 3 أسواق في قرى إبشواي الملق، ودماط، ومحلة مسير، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا، كما تقوم إدارة الطب البيطري بمواصلة أعمال التطهير وتعقيم المباني الإدارية بدائرة المركز، واستمرار رفع القمامة من الشوارع.