قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحل الوحيد لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هو التزام المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، مضيفًا: «نحن نتعامل مع وباء».

وأضاف «أديب» أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن جميع دول العالم تلجأ إلى العزل كطريقة للتعامل مع الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن 85 مليون مواطن في أمريكا يلزمون منازلهم.

وأشار إلى أنه بطريقة أو بأخرى سيضطر الجميع إلى المكوث في منازلهم، مؤكدًا على أن العزل هو الحل الوحيد.

ونوه بارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس المستجد حول العالم، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات أيضًا.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، إلى أكثر من 287 ألف حالة، ووفاة نحو 12 ألف مُصاب، في حين تماثل للشفاء أكثر من 93 حالة حتى الآن.