رجل يلقي بآلاف من اليوروات من شرفة منزل في هولندا

ذكرت الشرطة الهولندية أنها فوجئت بعدد كبير من الأوراق النقدية تتساقط عليها من شرفة مبنى شب فيه حريق بمدينة "دين بوش" في جنوب البلاد، وذلك مع وصول الشرطة إلى الموقع اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أن آلافا من الأوراق النقدية تطايرت في الهواء بعدما بدا أن رجلا ألقى بها من شرفة المبنى.

وتم اعتقال الرجل بشبهة الحرق العمد، حسب الشرطة.

وأصيبت مالكة الشقة، 65 عامًا، بعدما قفزت من شرفة الطابق الثاني للهروب من الحريق.

وتم إبلاغ الشرطة بالحريق الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

وأظهر مقطع فيديو للحدث عناصر الشرطة يجمعون الأموال في أكياس بلاستيكية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبلغ قد يصل إلى أكثر من 100 ألف يورو (107 ألاف دولار).

وقالت الشرطة إنها تمكنت من جمع معظم المبلغ وتتحقق حاليا من مصدره، وما إذا كانت هناك عملية غسل أموال في هذا الإطار.