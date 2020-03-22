إندونيسيا تعرب عن اهتمامها بالمشاركة في تجارب الصحة العالمية لإيجاد لقاح لكورونا

وسط تسابق العالم للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا "كوفيد-19"، أعربت إندونيسيا عن اهتمامها بالمشاركة في تجارب سريرية تجريها منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول مختلفة لدراسة علاجات محتملة للفيروس، حسبما ذكرت صحيفة جاكرتا بوست اليوم الأحد.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ما وصفه بتجربة تضامن، وهي دراسة بمشاركة عدة دول لتحليل علاجات غير مجربة من أجل تسريع البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة لفيروس كورونا، قائلا: "تم تصميم هذه الدراسة الدولية الكبيرة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لمعرفة العلاجات الأكثر فعالية".

وحتى أمس السبت، سجلت إندونيسي 450 حالة إصابة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة.

وقال أسيب سومانتري، رئيس مكتب التعاون الدولي في الوزارة، إنه التقى مع أحد ممثلي منظمة الصحة العالمية في جاكرتا أمس الأول الجمعة لمناقشة تفاصيل التجربة متعددة الدول وكيفية مشاركة إندونيسيا.

ولم يتم بعد التوصل للقاحات أو علاجات لفيروس الكورونا، ولكن الباحثين يدرسون جدوى علاجات موجودة بالفعل لأمراض أخرى في معالجة كورونا ويعملون على علاجات أخرى تجريبية.

وأشارت جاكرتا بوست إلى أن كل من الأرجنتين والبحرين وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند أكدوا مشاركتهم في تجربة منظمة الصحة العالمية.

وتهدف التجربة توفير تقديرات يمكن الاعتماد عليها بشأن تأثيرات الأدوية المضادة للفيروسات. كما سوف تقيم تأثيرات مثل هذه المضادات على الفترة التي يقضيها المريض بفيروس كورونا في المستشفى ووحدة الرعاية المركزة.