سعد سمير: مصطفى محمد مهاجم واعد لكن الاستمرارية هي الأهم

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أشاد سعد سمير مدافع النادي الأهلي، بمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، متمنيًا أن يكون صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحة في نفس المستوى.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»: " مصطفى محمد مهاجم واعد ومتميز، أتمنى له التوفيق أمامه مشوار طويل فهو مازال في بداية مسيرته، أتمنى أن يحافظ على مستواه ويركز على إحراز الأهداف ليكون سببا في فوز المنتخب".

وأضاف سعد: "الأهم هي الاستمرارية لموسمين أو ثلاثة أو أربعة وتساهم في فوز فريقك والمنتخب بالبطولات".

وتابع: "أتمنى أن يكون صلاح محسن في نفس الحال ويستعيد مستواه، لديه إمكانيات كبيرة فهما ثنائي المنتخب الأولمبي، وأتمنى مع استقرار الأمور في الفترة القادمة ويكررا ما فعله عماد متعب وعمرو زكي ونجوم آخرين".

وعن هدف الأهلي واصل سعد: "نستعد لنكون في كامل تركيزنا، أنا متفائل، لأن مستوانا يزداد من مباراة لأخرى وأخرجنا منافسا قويا مثل صن داونز".