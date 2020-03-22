 منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود دولها الأعضاء في مواجهة وباء كورونا - بوابة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي تشيد بجهود دولها الأعضاء في مواجهة وباء كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 3:56 م

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، عن تضامنها التام مع جميع دولها الأعضاء لمواجهة وباء "كورونا".

وأشاد الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين- حسبما أوردت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- بالجهود المقدرة التي تبذلها جميع الدول الأعضاء لاحتواء هذا الوباء، مؤكداً استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانيتها وأجهزتها ذات الصلة لمد يد العون إلى الدول الأعضاء؛ للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الفيروس، مرحباً بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى، ثمن الأمين العام مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية؛ لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لوباء "كورونا".

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