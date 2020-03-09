إسبانيا: عدد المصابين بكورونا تجاوز 28 ألفا والوفيات 1720

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا زاد إلى 28 ألفا و500 شخص ، بزيادة يومية قدرها 3500 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 1720.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس قفز بنسبة 30% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يشار إلى أن إسبانيا هي واحدة من الدول الأكثر تأثرا من هذا الوباء. وتعد العاصمة مدريد على وجه التحديد الأكثر تضررا بعشرة آلاف إصابة و1021 وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن مرافق الرعاية المركزة في إسبانيا مكتظة بالفعل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن السلطات فرضت حظرا للتجوال لمدة 15 يوما بشكل مبدئي، ومن المحتمل أن يتم تمديده لمدة أسبوعين إضافيين حتى 12 أبريل.