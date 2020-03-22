رواندا تخطط لتحديث استراتيجية جديدة للاحتياطيات النفطية



أعلنت حكومة (رواندا) أنها تخطط لتحديث ووضع استراتيجية جديدة للاحتياطيات النفطية؛ بهدف النهوض بمستوى تأمين الوقود في البلاد.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة الرواندية - في بيان اليوم الأحد - أن الخطط جارية لرفع احتياطيات الوقود إلى 150 مليون لتر، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر حال وجود عجز.



وأوضح البيان أن هذه الاحتياطيات ستتضمن 112 مليون لتر من الوقود الحكومي و38 مليون لتر من الاحتياطيات التجارية، وجرى الكشف عن هذه التفاصيل بعدما كلفت لجنة الحسابات العامة مسؤولي الوزارة لشرح أسباب القصور في أهداف تخزين الوقود.



وأشار مسئولون في الوزارة إلى أنهم أضافوا 10 ملايين لتر، بحيث يجري الوصول إلى 26 مليون لتر بحلول نهاية العام المالي الجاري حسب الخطة الموضوعة.



وقال روبرت اوبيرا المدير العام للتجارة والاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، إلى أن وزارته نشرت عطاء لبناء 60 مستودعا لتخزين الوقود بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون لتر.