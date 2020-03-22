حملة ميدانية للرقابة على الأسعار ومنع احتكار السلع بالمحلات التجارية في المنصورة

قاد اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي غرب المنصورة، يرافقه عبد الهادي محمد عبده، نائب رئيس الحي، والدكتور أسامة عبد الحميد، معاون محافظ الدقهلية، بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري حملة على المحلات التجارية بنطاق الحي؛ لمنع تلاعب التجار بالأسعار، واستغلال حاجة المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث استهدفت الحملة منطقة شارع السلخانة، وميدان الشيخ حسانين، ومشعل.

فيما أكد رئيس حي غرب المنصورة، استمرار الحملات الميدانية بصورة يومية، ومستمرة للرقابة على الأسواق، وضبط أسعار المواد الأساسية والغذائية، والمواد المكملة بهدف حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة، ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة، والرفع غير المبرر للأسعار، وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة، إضافة إلى تطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.

وحذر رئيس حي غرب المنصورة، التجار من التلاعب بالأسعار وأقوات المواطنين والاحتكار للسلع الأساسية، والمنتجات المستهدفة التي تشكل أولوية في الحياة المعيشية للمستهلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.