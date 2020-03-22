نجم توتنهام السابق: لا يمكن تخيل ليفربول بدون صلاح وماني وفيرمينيو

دافع ميكي هازارد النجم السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، عن المستوى الذي يقدمه السبيرز، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعتقد أسطورة توتنهام أنه يتوقع تحسن ورؤية مزيد من الأفكار الخططية لمورينيو مع الفريق، مضمنًا، عندما تستأنف أحداث كرة القدم بعد إغلاق فيروس كورونا.

ويتعرض مورينيو لانتقادات عنيفة من وسائل الإعلام العالمية والإنجليزية، بسبب النتائج السيئة التي قدمها السبيرز في الشهرين الماضيين، سواء في منافسات البريميرليج، أو بعد خيبة الخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم توتنهام السابق في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار": مورينيو يحتاج لوقت أطول للعمل مع لاعبي توتنهام، الفريق تعرض لأزمة بعد إصابة ثلاثة لاعبين أساسيين وهم هاري كين، وسون ، وموسى سيسوكو".

وأضاف:" من المتوقع أن يخلو الفريق من الإصابات، في حالة تم استئناف الدوري الإنجليزي مرة أخرى حسب الموعد المحدد له بنهاية شهر أبريل المقبل، ومن المؤكد أن عودتهم ستحدث فارق كبير".

وتابع: " في بعض الأحيان تكون الأمور خارجة عن إرادة المدير الفني، تخيل ليفربول بدون محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، توتنهام خسر 3 لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة".

وأكمل: " قائمة الإصابات تسببت في حدوث مشاكل ولم يكن أمام مورينيو الوقت الكافي لتنفيذ رؤيته، حيث كانت هناك مباريات منتصف الأسبوع واحدة تلو الأخرى، لم يكن لديه ا"لكنني أتوقع من الآن فصاعدا عندما تعود المباريات مرة أخرى، سنرى تغير كبير، أتوقع أن مورينيو قادر على غرس أفكاره وسماته التدريبية التي أشتهر بها على الفريق".

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، ويأتي خلف كل من المتصدر ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي.