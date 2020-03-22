وزارة الأوقاف اليمنية تعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها قررت أيضاً إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة.

ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد الجميع الى اتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة العامة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة الجميع.

وفي الأيام الماضية، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى اليمن، وإغلاق المنافذ البرية باستثناء حركة الشحن التجاري و الإنساني، إلى جانب تعليق المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أن اليمن لم يعلن حتى اليوم تسجيل أي حالات إصابة بهذا الفيروس.