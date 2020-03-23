إيطاليا تحظر التنقل داخل البلاد بعد وفاة 651 حالة إصابة جديدة بكورونا

فرضت إيطاليا حظرا على حركة التنقل داخل البلاد، في أحدث محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل 651 حالة وفاة جديدة اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال أنجيلو بوريلي رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالي، في مؤتمر صحفي، بعدما أغلقت الحكومة كل المنشآت الإنتاجية الصناعية لمدة أسبوعين ومنعت أي تنقل داخل البلاد، إن العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض وصل إلى 5 آلاف و476 حالة، وهو الأعلى على مستوى العالم.

وقفز عدد حالات الإصابة المعروفة إلى 59 ألفا و138 حالة، ما يترك حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي تكافح من أجل عزل أولئك المحتمل حملهم للمرض، وتكافح المستشفيات للتعامل مع نقص أسرة العناية المركزية، وتعرض أطقم الرعاية الصحية للوفاة.

وقال أنجيلو بوريل للصحفيين إن "أرقام اليوم أقل من أمس (السبت)"، مضيفا: "نامل جميعا أن يتأكد هذا الاتجاه في الأيام القليلة المقبلة. لكن يتعين علينا ألا نقلل من حذرنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد أنه سيتم قصر حركة الأشخاص على البلدية الموجودين فيها حاليا، فيما عدا "الأعمال الثابتة المتحقق منها أو التى لا يمكن تأجيلها أو الخاصة بدواعى صحية أو أمور طارئة أخرى".

وتطبق الإجراءات على كل وسائل النقل العام والخاص.

ويأتي القرار الجديد في أعقاب قرار كونتي في وقت متأخر من يوم السبت بتعطيل الأنشطة التجارية غير الضرورية بشكل مؤقت، في ظل تعرض البلاد التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون شخص أكبر تحد لها منذ الحرب العالمية الثانية.