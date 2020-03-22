إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 248 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان اليوم – أنه وردت 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لإعادة الفحص في مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي المعتمد للتعامل مع إصابات فيروس كورونا في لبنان) للتأكد من صحتها.



وأشارت إلى أنها تتابع كافة الحالات التي شُخصت في مختبرات غير معتمدة من أجل تأكيدها، لافتة إلى أنه تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية (عدم الإصابة بالفيروس) الأمر الذي يقتضي إعادة إجراء الفحوص لحسم النتيجة في صورة نهائية.



ودعت وزارة الصحة اللبنانية جميع الحالات التي فُحصت في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية (الإصابة بالفيروس) ولا يعاني أكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام لحين تأكيد التشخيص أو نفيه.



وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.