إسبانيا تمدد حالة الطوارئ مع ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا

قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السعي للحصول على موافقة البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 11 أبريل بعد تسجيل نحو 400 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما رفع حصيلة الوفيات إلى 1720 حالة وفاة.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية قولها إن إسبانيا تتعامل مع ثاني أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا بعد إيطاليا ورابع أشد وباء على مستوى العالم. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 28572 مقارنة بـ24926 في اليوم السابق.

وبينما لم تحتاج حالة الطوارئ الراهنة ومدتها 15 يوما والتي تم الإعلان عنها يوم 14 مارس لموافقة البرلمان، فإنه من المتوقع أن يوافق النواب على طلب سانشيز الذي قال إنه مقتنع أنهم سوف "يتفهمون الموقف".

وأضاف رئيس الوزراء أن الأزمة " تظهر أفضل" ما في المواطنين الإسبان وأشاد بمواطنيه الذين يحترمون القيود الصارمة على الحياة العامة محذرا في الوقت نفسه من أن "عدم تحمل المسؤولية يدمر الأرواح".