سلطنة عمان تقرر وقف الطباعة الورقية للصحف والمجالات لمواجهة كورونا



اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بسلطنة عمان، عددًا من القرارات والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.



وشملت هذه القرارات، التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها، ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.



وتضمنت القرارات أيضًا، تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، وإغلاق محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة.



وقررت اللجنة أيضًا منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، وإغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.





