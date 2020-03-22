اليونان تعلن حظرا على حركة العامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حظرا على حركة العامة في اليونان اعتبارا من غد الاثنين، في إطار إجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفي-19).

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، اليوم /الأحد/ - أن رئيس الوزراء قال في تصريحات صحفية - إنه سيتم فرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، مشيرا إلى أن المبادرة الجريئة والسريعة ضرورية، محذرا من أن" الوقت لم يعد يحسب بالأيام بل بالساعة".

وأوضح ميتسوتاكيس، أن القرار أتخذ من أجل وقف بعض الاشخاص غير المسئولين الذي يخاطرون بحياتهم وحياة الأخرين - في إشارة إلى المسافرين إلى الجزر والأماكن التي لم يصلها حالات كورونا (كوفيد 19) حتى الأن.

واستثنى رئيس الوزراء اليوناني، من الالتزام بتلك القواعد الأشخاص الذين يتوجهون من وإلى العمل؛ ومن يتوجهون لشراء الطعام أو الدواء أو يزورون الطبيب أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية .. كما سيتم إعفاء المسؤولين الحكوميين وأفراد الأمن والعاملين بالمجال الطبي وموظفي الحماية المدنية والخدمات الصحية وقوات الأمن والقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن السلاح الأقوى لمواجهة تفشي فيروس كورونا هو الاستجابة الشعبية من المواطنين والالتزام بالبقاء في المنازل.

يشار إلى أن وباء كورونا المستجد أودى بحياة 10 أشخاص في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة، فيما تم تسجيل 459 حالة إصابة بالفيروس.