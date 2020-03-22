مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد في العديد من الدول، كان هناك تباين كبير بين البلدان المختلفة في سرعة الانتشار، فبعض الدول قضت شهرين تقريبا مع بضع عشرات من حالات الإصابة، بينما شهدت أخرى تفشي المرض في غضون أسابيع.

والملاحظ أن العديد من البلدان التي حققت أكبر نجاح في احتواء المرض هي تلك التي تأثرت بمرض سارس في 2002-2003، ما يوحي بأن ذكريات تلك الأزمة أدت إلى استعداد أفضل حكوميًا وشعبيًا، وجعلت الناس على استعداد أكبر للاستجابة للقيود المفروضة على الحركة والحياة اليومية لمنع انتشار العدوى.

ونستعرض بعض الدول الأكثر تضررا والأكثر نجاحا في احتواء فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

- الصين

تعتبر الصين مثالًا حيًا على كيف يمكن للإجراءات الاحترازية كالحجر الصحي والضوابط الصارمة على الحركة والتفاعل الاجتماعي أن تحد بشكل كبير من انتشار المرض، فيوم الجمعة الماضية لم يكن لديها سوى 8 حالات جديدة، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الإصابة منذ بدء تفشي المرض.

- إيطاليا

وعلى الجانب الآخر هناك إيطاليا التي لم تفعل الكثير لوقف انتشار الفيروس، إلا بعد أن سجلت حالات وفاة أكثر من أي دولة أخرى خارج الصين، فاتضح حجم الأزمة و أغلقت أولاً المنطقة الشمالية في وسط الأزمة ثم البلد بأكمله.

وأوقفت المدارس والجامعات، إلى جانب جميع المحلات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، والمطاعم والحانات، كما تم حظر الأحداث الرياضية والتجمعات الخارجية.

-إيران

بعد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة والوفيات في أواخر شهر فبراير، لم تفعل إيران شيئًا حيال الفيروس، ربما لأن الحكومة شعرت أنها لا تستطيع الإساءة إلى الصين الشريك الحيوي لها بقطع الرحلات بين البلدين، فاستمرت الرحلات كما تبرعت إيران بمليون كمامة للصين.

وحتى بعد أن بدأ عدد القتلى يرتفع بسرعة في إيران، لم يستخدم العاملون في المستشفيات الصغيرة المعدات اللازمة للحماية في البداية.

والآن تم إغلاق المدارس وإلغاء صلاة الجمعة، وحث الناس على عزل أنفسهم، وحذرت الحكومة من أنها قد تستخدم القوة لمنع السفر الداخلي، كما حفرت البلاد قبور جماعية لدفن الموتى.

- كوريا الجنوبية

كان نظام الفحص هو الأداة الأكثر أهمية في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وأجرت كوريا الجنوبية فحوصات لعدد كبير من مواطنيها أكثر من أي دولة أخرى.

كما شملت الإجراءات الأخرى إلغاء الأحداث الكبرى، ومطالبة الناس بالابتعاد عن دايجو أكثر المدن انتشارا للفيروس في كوريا، وتم تأجيل الفصل الدراسي الجديد.

وتم تشجيع الناس للعمل في المنزل، مع دعم الشركات التي توفر للموظفين المرونة لإدارة مسؤوليات الرعاية الجديدة.

وتفحص كوريا الجنوبية الركاب الذين يغادرون البلاد، كما أن خرائط GPS، المتاحة على الإنترنت للجمهور، تمكن الناس من تتبع تحركات أي شخص تأكد أنه مصاب بالفيروس.

وساعدت الفحوصات الكثيرة في كوريا الجنوبية، في التعرف على الحالات المؤكدة، التي وصل حاليًا إلى أكثر من 7800، وبمعدل وفيات منخفض جدًا، أقل من 1٪.

-تايوان

على الرغم من قربها من الصين، من الناحية المادية والاقتصادية، فقد حققت تايوان نجاحًا غير عادي في السيطرة على الفيروس، فقد ساعدت تجربة سارس على مكافحة المرض، كما أن نائب الرئيس التايواني هو عالم وبائيات.

وكانت تايوان أول دولة تقوم بفحص المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية في نهاية ديسمبر.

وتم فرض قيود سفر أوسع على الأشخاص القادمين من الصين، على الرغم من إصرار منظمة الصحة العالمية حينها أن هذا ليس ضروريا.

- سنغافورة

تم وضع قيود على سفر الأشخاص القادمين من الصين، بما يتجاوز نصيحة منظمة الصحة العالمية.

وغطى نظام الاختبار الشامل أي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

وكانت الاختبارات مجانية، وحثت حملة إعلامية ضخمة حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة على زيارة الطبيب.

كما غطت الحكومة الفواتير الطبية للحالات المشتبه فيها أو المؤكدة، لذلك لا توجد مخاطر مالية لإجراء الفحص.

- هونج كونج

تم إغلاق معظم المعابر الحدودية مع البر الرئيسي للصين، كما فرضت على الأشخاص القادمين من هناك الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأغلقت المدارس والجامعات في منتصف يناير، ولا يزال معظمها مغلقًا على الرغم من إعادة فتح بعض المدارس الخاصة جزئيًا.

وتم تشجيع العمل من المنزل حيثما أمكن، وتم إغلاق المتاحف والمنشآت الرياضية، وأمر الناس بتجنب التجمعات الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية.