الصحة: كورونا الآن يصيب الأشخاص في أعمار ومحافظات مختلفة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» يصيب الأفراد الآن في مراحل عمرية مختلفة ومحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تصريح منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس لا يقتصر على فئة سنية معينة.

وناشد «مجاهد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم بالمكوث في المنزل، والبعد عن المخالطة، منوهًا بأن المخالطة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وأشار إلى أن مصر مازالت في المرحلة الثانية للتعامل مع فيروس «كورونا»، مؤكدًا على أن وزارة الصحة والسكان تزيد من عمليات التقصي والترصد وتتخذ كل الإجراءات الوقائية؛ لضمان عدم الوصول إلى تطبيق السيناريو الثالث.

وتابع: «حتى الآن نعرف مصدر الحالات ولم نصل إلى مرحلة عدم حصر الحالات، نبذل قصارى جهدنا لعدم الوصول إليها»، موضحًا أن حالات الإصابة المسجلة اليوم، البالغ عددها 33 إصابة بفيروس كورونا، لمصريين من المخالطين للحالات التي تم اكتشافها.

وذكر أن الوزارة زودت عدد المقاعد بالخط الساخن 105 لاستقبال استفسارات المواطنين من 30 إلى 200 منذ الجمعة الماضية، قائلًا إن زيادة العدد يساهم في استقبال استفسارات قد يكون وراؤها اكتشاف لبعض الحالات، بحسب ذكره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة أربع حالات.