ضياء السيد: الأهلي تعامل مع ملف عاشور باحترافية واللاعب فكر بالعاطفة

يرى ضياء السيد، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، أن الأهلي تعامل باحترافية في ملف التجديد لرباعي الفريق الكبار، حسام عاشور، شريف إكرامي، أحمد فتحي ووليد سليمان.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «9090»: «عاشور لم يتمكن من قراءة المشهد بشكل جيد مثل شريف إكرامي، كرة القدم تعترف بما يحدث ويدور بالوقت الحالي، والنادي الأهلي وجد أن فرصة عاشور في المشاركة بالمباريات ستكون صعبة ولذلك قرر عدم تجديد عقده».

وأضاف المدرب السابق للمنتخب الوطني: «قد تكون العاطفة أثرت بشكل كبير على حسام عاشور في رد فعله، خصوصا أنه كان يتوقع تجديد عقده، لكن النادي الأهلي تعامل مع الأمر باحترافية وقدم عروضا مميزة للاعب».

وحول امكانية انتقال قائد الأهلي لنادي الزمالك، قال السيد: «لا أتوقع انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك، بعد تاريخه الكبير في النادي الأهلي لن يتخذ هذه الخطوة».

وعن إكرامي، أضاف السيد: «إكرامي تمكن من قراءة المشهد بذكاء شديد، بعد أن شعر بحاجته للمشاركة في المباريات وأيضًا لرفع الحرج عن مجلس الإدارة بشأن تحديد مصيره».

وعن التجديد لوليد سليمان، قال ضياء السيد: «سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي، على الأقل لمدة موسم واحد، ويحتاج الأهلي لخدماته».

وأتم ضياء السيد بالحديث عن مفاوضات التجديد لأحمد فتحي بشأن تجديد عقده، حيث قال: «يحتاج الأهلي لخدماته بشدة، فتحي يتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة وقدرة أيضا على تنفيذ ما يطلب منه فنيا وتساعده لياقته البدنية».