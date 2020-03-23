مقتل 23 شخصا جراء أحداث شغب بسبب كورونا في سجون كولومبيا

تسببت أحداث شغب منسقة داخل سجون كولومبيا بسبب فيروس كورونا في وفاة 23 شخصا داخل سجن في بوجوتا.

وأشعل السجناء النيران واحتجوا بعنف ضد التكدس والظروف غير الصحية التي تتركهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة العدل مارجريتا كابيلو قولها اليوم الأحد إنه لم يتمكن أي نزيل من الهرب خلال الاضطرابات التي أدت إلى إصابة سبعة حراس في سجن "ال موديلو" في العاصمة بوجوتا. كما يرقد اثنان من الحراس في حالة حرجة.

وتابعت كابيلو أن 83 نزيلا أصيبوا في أحداث الشغب.

وأضافت كابيلو اليوم الأحد في رسالة فيديو "كانت هناك خطة إجرامية للهرب، وقد تم وقفها"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في السجون الكولومبية.

يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 231 حالة إصابة بكورونا كما سجلت اليوم الأحد ثاني حالة وفاة.

وفرضت الحكومة إغلاقا في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 22 مارس الجاري وأغلقت حدودها لمنع تفشي الفيروس.