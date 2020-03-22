قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسخ لمرحلة غير مسبوقة في مسار الشفافية بين الدولة ومواطنيها، وتعزيز طرح إتاحة كافة المعلومات حول جميع القضايا بكل بساطة ويسر.

وأضاف رشاد، أن كلمة الرئيس لقائه عددا من السيدات، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بمثابة كشف حساب للمرحلة السابقة والحالية؛ ونوع من أنواع الاحترافية في تناول الأزمات من خلال التعامل النفسي، وإشراك المواطن في صناعة مستقبله.

وأشار رشاد، إلى أن الكلمة كانت شاملة للغاية وأرسلت الكثير من الرسائل الإيجابية للشعب ولكافة مؤسسات الدولة؛ على رأسها أن حماية أرواح المصريين والحفاظ على حياتهم واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تخاذل.

وتابع:"كما لعبت الكلمة على العامل النفسي للمواطنين، وأكدت لهم أنهم شركاء في مسؤولية مواجهة الأزمات، وأن الدولة تتيح لهم كل المعلومات؛ الأمر الذي سيغلق باب الشائعات، ويرفع الروح المعنوية لهم في مواجهة حملات بث الذعر والخوف، خصوصا وأن العزيمة والإصرار من أهم ركائز مواجهة التحديات".

ولفت رشاد، إلى حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنها الرئيس، تعد بمثابة انحياز كامل من الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين والمزارعين، وأصحاب المعاشات، مؤكدا أن خطة الدولة في مواجهة هذا الوباء نموذجًا حقيقيًا في فن إدارة الأزمات.

وأردف:"كما ضرب الرئيس، المتآمرين، والخونة، وأرباب المصالح، والأجندات، في مقتل، حيث إنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وطرحها للشعب تعزيزًا لمعركة الوعي.. بالإضافة إلى أنه أعطى دفعة معنوية قوية للإعلام المصرى تعكس حجم التغير الذي طرأ على المنظومة".

وشدد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة تفهم الشعب جيدًا لكل ما جاء في كلمة الرئيس الشاملة، والالتزام بكل ما تضمنتها من المطالبة بالتمسك بتوجيهات الدولة واستخدام الوقاية اللازمة لتفادى الأزمة.