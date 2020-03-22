توافد آلاف اليابانيين لرؤية الشعلة الأولمبية برغم فيروس كورونا

توافد عشرات الالاف من اليابانيين لرؤية الشعلة الأولمبية التي وضعت في مرجل في شمال شرق اليابان خلال نهاية الاسبوع على الرغم من القلق المتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد.

ووصلت الشعلة الى اليابان الجمعة حيث لقيت استقبالا خجولا وسط الشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها، على رغم تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ان اتخاذ القرار بتأجليها سابق لأوانه حاليا.

وادى تفشي وباء "كوفيد-19" في مختلف انحاء العالم إلى بلبلة في الروزنامة الرياضية الدولية حيث تأجلت بطولات كبرى عديدة أبرزها كأس اوروبا 2020 في كرة القدم وكوبا أمريكا وبطولة رولان جاروس الفرنسية في كرة المضرب احدى البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام بالإضافة إلى تأجيل مراحل عدة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

وتتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة لإرجاء الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، في ظل تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص حول العالم حتى اليوم.

واحتشد اكثر من 50 الف شخص السبت لرؤية الشعلة في محطة سنداي في مقاطعة مياغي حيث ارتدى معظم الحضور قناعا وبعضهم انتظر في صفوف امتدت على مسافة 500 متر لساعات عدة وقال احدهم لشبكة "أن أتش كاي" المحلية "لقد انتظرت في الصفوف لمدة 3 ساعات لكن رؤية الشعلة الاولمبية امر مشجع للغاية".

بيد ان اللجنة المنظمة حذرت من ان توافد عدد اكبر من المتوقع سيؤدي الى تعليق الفرجة في حال اصبحت الجماهير "غفيرة جدا".

ومن المقرر ان تنطلق مسيرة الشعلة على امتداد اليابان في 26 مارس، بدءا من مجمع رياضي في فوكوشيما استخدم كقاعدة لعمال الانقاذ في العام 2011، إبان الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية الذين ضربوا المنطقة لكن المنظمين منعوا حضور الجمهور للاحتفالات المرافقة، وطلبوا من الناس "تفادي تشكيل حشود" على مسار الشعلة.