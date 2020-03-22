 الرئيس الإيطالي لنظيره الألماني: أتمنى تعلم الدول الأخرى من تجربتنا مع أزمة كورونا - بوابة الشروق
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الرئيس الإيطالي لنظيره الألماني: أتمنى تعلم الدول الأخرى من تجربتنا مع أزمة كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 8:09 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 8:09 م

بعث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بخطاب إلى نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أعرب خلالها عن أمنياته بأن تتعلم الدول الأخرى من تجربة بلاده مع أزمة فيروس كورونا.

وكتب ماتاريلا في الخطاب الذي نُشِرَ اليوم الأحد:" أتمنى أن الخبرة التي اكتسبتها إيطاليا كأول دولة تكافح العدوى، مفيدة لأوروبا كلها وللعالم أجمع، وأتمنى بشدة ألا تمر ألمانيا والدول الأخرى بالطريق المؤلمة التي مرت بها إيطاليا".

وأضاف ماتاريلا أن " الجيل الأكبر سنا يُبَاد" في الكثير من المناطق في إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا الجيل يعد بمثابة المرجعية بالنسبة للجيل الأصغر سنا.

ووجه ماتاريلا الشكر لشتاينماير على ما قدمته ألمانيا من تضامن ومساعدة، منها على سبيل المثال توريد منتجات طبية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا سجلت أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم.


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