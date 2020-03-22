إجلاء 1000 شخص غدا لإبطال مفعول قنبلة من زمن الحرب في شتوتجارت

تبدأ الشرطة الألمانية في الثامنة من صباح يوم غد الأحد حملة إجلاء لسكان حي مورينجن بمدينة شتوتجارت الألمانية جنوب غربي البلاد من أجل إبطال مفعول قنبلة من زمن الحرب العالمية.

ويتعلق هذا الإجراء بحوالي ألف شخص تقريبا، ويوجد في هذا الحي أبنية تابعة لمركز لرعاية كبار السن.

وقالت الشرطة إن سكان المنطقة يمكنهم أن ينتقلوا خلال العملية للبقاء في إحدى المدارس الثانوية، مشيرة إلى أن قاعة المحاضرات الكبرى وصالة الرياضة بالمدرسة الثانوية سيستغلان في هذا الأمر نظرا لانتشار وباء كورونا المستجد، حتى يتسنى للمواطنين الحفاظ على مسافة البعد المطلوبة بين الأفراد.

وقالت السلطات إن حركة قطارات المدينة لن تتأثر بهذه العملية.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتبين حتى الآن ما هي المدة التي ستستغرقها العملية، مشيرة إلى أن هذا متوقف على نظام تصنيع القنبلة التي يصل وزنها إلى 250 كيلوجراما وحالتها الراهنة.