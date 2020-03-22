يدرس بنك مصر ايران «ميد بنك» عدة مقترحات لطرح منتج ادخارى جديد بعائد مرتفع بغرض الحفاظ على عملاء البنك من المدخرين، تبعا لتصريحات مسئول بالبنك.

اضاف ان شهادات الادخار ذات العائد 15% لمدة عام والتى اعلن عنها بنكا الأهلى ومصر من شأنها سحب جزء كبير من ودائع البنوك الأخرى.

وتبلغ حسابات العملاء فى «ميد بنك» ما بين 23 ــ 24 مليار جنيه، وقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية الثلاثية ثابتة العائد عند معدلاتها، وذلك بهدف المساهمة فى دعم الاستقرار الاقتصادى، وفى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد السنوسى مدير عام الفروع فى «ميد بنك» إن البنك قرر تثبيت الفائدة على الشهادات الثلاثية الثابتة عند 11% عائدا شهريا مقدم و5ر11% للشهادات ذات العائد الربع سنوى، وأضاف أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوى عند 12%.

اشار إلى دراسة طرح منتجات جديدة فى قروض التجزئة مثل البطاقات الائتمان، وبرامج تمويل اصحاب المهن المختلفة.

وكان البنك المركزى قد قرر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.